Anche i fratini divorziano | due uccelli marcati in Molise lasciano il proprio partner per mettersi insieme

Due fratini marcati con anelli colorati sulle spiagge del Molise, Anton e Dian, dopo i fallimenti riproduttivi con i rispettivi partner hanno divorziato e ora fanno coppia. Insieme hanno allevato con successo tre pulcini. Una storia di fallimenti, divorzi e nuove coppie che racconta le difficoltà che affrontano questi piccoli e minacciati uccelli in spiaggia e l'importanza dell'inanellamento a scopo scientifico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

