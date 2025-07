Avengers | Doomsday Chris Hemsworth ha confermato che una location chiave non apparirà

Tanti ritorni nei nuovi capitoli sulla saga degli Avengers, ma c'è un luogo visto e rivisto nei precedenti capitoli collegato a Thor che non rivedremo. Chris Hemsworth è stato il primo attore a essere confermato ufficialmente nel cast di Avengers: Doomsday. Il film prevede una reunion tra Thor e il fratello Loki, interpretato dalla star Tom Hiddleston, coinvolto più che mai nel Multiverso, ma c'è una location legata ai personaggi che non rivedremo, come ha confermati Hemsworth. Quale location della saga degli Avengers non rivedremo in Doosmday? Parlando con lo Scottish Daily Express, Chris Hemsworth ha confermato che non tornerà a Saint Abbs, in Scozia, il piccolo villaggio di pescatori che ha fatto da controfigura a Tønsberg, in Norvegia, in Avengers: Infinity War e Avengers: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha confermato che una location chiave non apparirÃ

In questa notizia si parla di: avengers - chris - hemsworth - location

Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday - Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday Chris Hemsworth è stato il primo attore ufficialmente annunciato come parte del cast di Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha iniziato le riprese del nuovo film Marvel - Una foto condivisa online ha svelato l'arrivo dell'attore australiano Chris Hemsworth sul set di Avengers: Doomsday, il film diretto dai fratelli Russo.

Chris Hemsworth: 15 Anni Da Thor, Futuro Nel MCU, Avengers Doomsday E Non Solo - Chris Hemsworth festeggia un decennio e mezzo nei panni di Thor, riflette sul suo incredibile viaggio nel MCU e accenna al futuro tra i prossimi film degli Avengers, le voci di un possibile addio e i suoi numerosi nuovi progetti.

Nel corso di un’intervista, Luke Zocchi (personal trainer di Chris Hemsworth) ha spiegato che l'attore si sta allenando per #Avengers: Doomsday in misura minore rispetto al passato poiché si è sentito “a disagio” durante la sua preparazione fisica per #Thor: L Vai su Facebook

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha confermato che una location chiave non apparirà ; Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth conferma che il film escluderà una delle location di Thor; Avengers: Doomsday - Chris Hemsworth accenna a un sorprendente aggiornamento per i fan Marvel.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth conferma che il film escluderà una delle location di Thor - Chris Hemsworth suggerisce che in Avengers: Doomsday il pubblico dovrà fare a meno di una delle location associate a Thor. Da comingsoon.it

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha confermato che una location chiave non apparirà - Chris Hemsworth è stato il primo attore a essere confermato ufficialmente nel cast di Avengers: Doomsday. msn.com scrive