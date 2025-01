Bergamonews.it - Treviolo, al via il Mini Festival degli autori emergenti

Leggi su Bergamonews.it

. Spegne nove candeline ildi. Nato per celebrare la passione per la scrittura, offre uno spazio unico a coloro che hanno scelto di fare della scrittura la propria passione. L’appuntamento con ilè per domenica 2 febbraio, dalle 16 alle 19, nella biblioteca di“Lanfranco da Albegno” (viale Papa Giovanni XXIII, 34-38,); un’occasione per dare voce a nuovi talenti, mettere in luce le loro opere e creare un dialogo diretto trae lettori, in un’atmosfera di scambio e ispirazione reciproca.“Il secondo appuntamento delle domeniche di apertura della biblioteca – dichiara l’assessore alla cultura del comune di, Marta Pairulli – vede in calendario il nostro, che prevede i famosi 45 minuti per te in cui glipotranno raccontare le loro opere.