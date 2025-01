Iodonna.it - Sopravvissuta ai campi di concentramento, paladina dei diritti delle donne. Olivier Dahan le dedica un biopic, il terzo della sua trilogia dedicato a grandi figure femminili del Novecento

Leggi su Iodonna.it

Era il 29 novembre 1974 quando, alle 3.40 del mattino, dopo 2 giorni e 3 notti di discussioni in aula, l’Assemblea nazionale francese approvò la legge che depenalizzava l’aborto. Ovvero la Loi Veil, dal nome di Simone Veil, allora ministroSanità del governo di Valéry Giscard d’Estaing. Esattamente lì, nel cuore di quella notte decisiva per la storia, e non solo francesi, ci porta la clip tratta dal film Simone Veil – La donna del secolo, diretto da, che sarà al cinema in anteprima per la GiornataMemoria e poi nelle sale dal 30 gennaio.Da “Simone Veil – La donna del secolo” (ufficio stampa Wanted) Leggi anche › Morta Simone Veil, laalla Shoah che divenne prima presidente del parlamento europeo La trama di Simone Veil – La Donna del SecoloNata Simone Jacob a Nizza da una famiglia ebrea laica, deportata da bambina ad Auschwitz-Birkenau, Simone Veil è stata una figura centrale, e discussa, del