Psicologa a Stoccarda. "In Italia tanti come me si formano e poi devono reinventarsi. Ora faccio quello che ho sempre desiderato"

Il talento inascoltato urla, e prima o poi qualcuno lo sente. È successo a Laura Gazzella,del lavoro originaria di Pescara e in Germania dal 2012. Fino ai 32 anni ha provato a restare inspecializzandosi in diversi ruoli, dalla psicoterapeuta per bambini alla formatrice, ma non è mai riuscita a trovare stabilità. Così una sera ha mandato un curriculum all’estero e l’insoddisfazione si è trasformata in un biglietto di sola andata per, dove oggi occupa una posizione da dirigente esattamente nel campo per cui ha studiato: la psicoterapia per il lavoro. “che mi genera rabbia e tristezza è che innon si riesce quasi mai ad avere il posto che spetta – racconta a ilfattoquotidiano.it -. Io non mi sono accontentata e ho fatto della mia passione la mia professione, ma chi mi vede da fuori noncapisce che in cambio ho dovuto lasciare casa mia, con sacrifici enormi”.