Per non dimenticare l'orrore dei campi di concentramento nazisti

Il 27 gennaio, una data impressa nella storia con il marchio indelebile dell’, il mondo intero si ferma per commemorare l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz. Il 27 gennaio è, infatti, il Giorno della Memoria, non solo un’occasione per ricordare le vittime della Shoah, ma anche un monito costante contro l’odio, il razzismo e l’antisemitismo. Giorno della Memoria: i sopravvissuti di Auschwitz celebrano 80° anniversario liberazione X Giorno della Memoria, 80 anni dalla liberazione di AuschwitzIn questo giorno solenne, in particolare quest’anno, gli occhi del mondo sono puntati su Auschwitz, luogo simbolo della follia nazista, dove leader mondiali di 54 paesi, tra cui re e regine, presidenti e primi ministri, si sono riuniti per onorare le vittime e i pochi sopravvissuti rimasti.