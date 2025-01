Mistermovie.it - Mister Movie | Stasera Tutto è Possibile 2025, Data Inizio, Cast Ospiti e nuova conduzione

Preparatevi a unadose di risate e divertimento: torna su Rai 2, dal 28 gennaio, “”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Giunto alla sua undicesima edizione, il programma promette di regalare dieci serate all’insegna del buon umore.Prima Puntata eAl fianco di Stefano De Martino ritroveremo il trio comico composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina, pronti a farci sganasciare dalle risate con i loro sketch e le loro gag. E non mancheranno le imitazioni irresistibili di Vincenzo De Lucia, che in questa edizione si cimenterà in una parodia di Milly Carlucci.Ogni puntata avrà un tema diverso e vedrà la partecipazione did’eccezione. La prima puntata, dedicata al tema “On the Road”, vedrà tra gliElisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani, Peppe Iodice e Carlo Amleto.