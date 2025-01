Thesocialpost.it - Mariano, muore in un incidente il giornalista Fabrizio Tomadini

Un tragicosi è verificato nella notte tra il 26 e il 27 gennaio adel Friuli, nella frazione di Corona, lungo la strada della Boatina. La vittima è, exsportivo di 64 anni, residente proprio nella frazione di Corona.Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri di Cormons, l’uomo viaggiava a bordo del suo scooter quando, intorno alle 22, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Lo scooter, dopo una sbandata, ha colpito il guardrail. Successivamente,è stato sbalzato a terra, impattando violentemente sull’asfalto. L’urto è stato così forte da non lasciargli scampo.A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio, che si è fermato per prestare soccorso. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne.