Lanterns | grandi segreti DC anticipati per la serie Max Capisco perché c’è un NDA

Mentre l’attesissimadi DC Studios si avvicina alla produzione, l’attrice Poorna Jagannathan ha rivelato dettagli intriganti sull’ambiziosa portata del progetto. In un’intervista recente con Collider, Jagannathan, che interpreterà il personaggio di Zoe nellain arrivo su Max, ha espresso grande ammirazione per la sceneggiatura, suggerendo che lo show conterrà importanti rivelazioni per l’universo DC di James Gunn. I commenti dell’attrice arrivano mentre il cast stellare continua a prendere forma, con le recenti aggiunte di Ulrich Thomsen (The Blacklist) nel ruolo dell’iconico villain Sinestro, affiancando Kyle Chandler come Hal Jordan e Aaron Pierre come John Stewart.“Questa è la prima sceneggiatura che leggo per cuiesiste un NDA”, ha rivelato Jagannathan, sottolineando la naturassima del progetto.