Ilgiorno.it - Il rabbino di Milano: "Il Papa e il genocidio?. Serve più equilibrio"

"La situazione è preoccupante e non va sottovalutata: ci troviamo di fronte a una caduta progressiva dei freni inibitori e, soprattutto sui social, sembra che tutto sia permesso". Ilcapo di, Rav Alfonso Arbib, invita a "moderare in primo luogo l’uso delle parole", di fronte a un allarmante "aumento delle espressioni di antisemitismo e antigiudaismo". In Sinagoga per il Giorno della Memoria, ieri Arbib ha definito "sbagliati" alcuni interventi diFrancesco su Gaza, a partire dall’interrogativo sull’indagine per, e sottolineato "un problema di empatia" dei vertici della Chiesa "verso Israele e verso gli ostaggi". Aggiungendo: "Mi aspettavo una ribellione morale". Come reagire all’antisemitismo? "La consapevolezza è il primo elemento: bisogna prendere atto del clima di odio.