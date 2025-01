Lanazione.it - Gli avatar in medicina. Formazione high tech

CARRARALa palazzina G del polo specialistico Sicari a Carrara ospiterà anche quest’anno il ‘Simulation Day’, giunto alla seconda edizione: l’evento è in programma il 21 marzo e l’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest ha aperto una manifestazione d’interesse finalizzata all’esposizione di prodotti o soluzioni per la simulazione inda parte delle aziende. L’iniziativa era stata messa in campo per la prima volta a febbraio del 2024 e aveva riscosso un ottimo successo. Durante il Simulation Day sono state offerte molte attività di simulazione live, comprese alcune suggestive dimostrazioni legate alla realtà virtuale e all’utilizzo die simulatori. La simulazione è una valida strategia per insegnare, apprendere e valutare le abilità cliniche, tecniche e relazionali a vari livelli di istruzione: universitaria (medici-infermieri), post-laurea e permanente.