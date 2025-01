Anteprima24.it - Galleria Passo del Lupo, l’impegno di Agostinelli: lunedi incontro tra tutti i comuni

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carminee il Consigliere Regionale Pugliese, Antonio Tutolo, hanno promosso untra i varidei Monti Dauni e del Fortore (beneventano, molisano e pugliese), al fine di confrontarsi, coordinarsi e concordare una linea condivisa. – lo divulgano in una nota congiunta Tutolo e.Tutto questo – continuano i due – affinché gli sforzi che ognuno di noi sta compiendo in merito all’annosa problematica “del” possano essere ulteriormente ottimizzati, facendo sintesi e ad avendo una proposta unitaria.L’appuntamento è per lunedì 3 febbraio prossimo, alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale di San Bartolomeo in Galdo, sita in Piazza Municipio.L'articolodelditraproviene da Anteprima24.