FontinaMi, dodici chef di ristoranti milanesi ai fornelli per creare piatti originali e gustosi

Milano, 27 gennaio 2025 – Sonomilanese che partecipano dal 10 al 23 febbraio alla quarta edizione di “”, l’evento diffuso, promosso dal consorzio produttori e tutela della DOP Fontina dove glinell'arco di due settimane inseriscono nel menu un piatto inedito realizzato con fontina. Questi i loro nomi in rigoroso ordine alfabetico Bottega Lucia, Bu:r, Ciz Cantina&Cucina, Daniel Canzian, Il Liberty, Innocenti Evasioni, Locanda alla Scala, Osteria Brunello, Ratanà, Raw Restaurant, Stendhal Milano, Testina. Alcune nuove entrate ma una novità nell'edizione 2025, glirealizzano in loro piatto con una delle tre nuove tipologie del formaggio valdostano, Fontina Dop, Alpeggio e lunga stagionatura. I cliente che scelgono il piatto con fontina hanno in omaggio un amuse-bouche, anch' esso inedito, accompagnato da un assaggio di fontina in purezza.