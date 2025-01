Lanazione.it - Firenze, nottetempo si intrufolano in un palazzo e si calano dall’alto per imbrattare la facciata da poco rifatta

, 27 gennaio 2025 - “639: ti ricordi? Non smettere mai di sognare". Questa la scritta a caratteri cubitali apparsa nella notte in cima a undi via Gordigiani, a Novoli. Un'azione spericolata, ai limiti dell’incoscienza, compiuta da ignoti che si sono calati dalla terrazza condominiale dello stabile, alto ben sette piani, peril muro con un graffito di cui i proprietari avrebbero fatto volentieri a meno. "Anche perché abbiamo finito da pochissimi mesi il rifacimento delle facciate", commentano sconsolati alcuni residenti. "Siamo proprio alla follia - dice Roberto, uno dei condomini -. Ci sono tre ingressi alla terrazza condominiale, che tra l’altro non dovrebbe neanche essere accessibile, dato che mancano i parapetti. Sicuramente i balordi si sono calatie poi, poggiando i piedi sui davanzali delle terrazze del sesto e del settimo piano, hanno vergato la scritta, che ricalca quella di Ponte di Mezzo, dove c’era lo studentato autogestito".