Pronosticipremium.com - Derby alla Roma Primavera, Cama firma l’1-0: i pali fermano la Lazio

Mancava solo una sfida per concludere il turno infrasettimanale del campionato, valido per la 22ª giornata. Queldella capitale che anche a livello giovanile ha un significato speciale, che prescinde dclassifica, e lanon ha deluso le attese: con una partita a folate, fatta anche di grinta e sofferenza, i baby giallorossi battono la1-0, aggiudicandosi la stracittadina e ottenendo tre punti d’oro per riportarsi al primo posto in solitaria.La primissima occasione da rete per la squadra di Falsini arriva dopo pochi minuti, ed è colossale: Zefi pesca in area Seck che colpisce di testa, e serve un salvataggio sulla linea della difesa biancoceleste per negare il gol. A fermare lanel match saranno i, e il primo arriva all’25’, con Balde che spacca la traversa e Farcomeni che manda alto in spaccata sul proseguo dell’azione.