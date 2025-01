Juventusnews24.com - Danilo Juve, nessun impatto economico sul bilancio dopo la separazione. La società fa chiarezza così: cifre e dettagli nel comunicato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sull’addio del brasiliano. Lafa: svelati tutti iLahal’addio ufficiale di. Il club bianconero,aver salutato l’ex capitano, ha poi condiviso una nuova nota in cui ha specificato l’sulattuale della.IL– «Tale operazione non genera unsull’esercizio 2024/2025, in quanto l’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore da contabilizzare nel primo semestre dell’esercizio, pari a € 2,5 milioni, sarà compensato da un minore ammortamento, per pari ammontare, nel secondo semestre dell’esercizio stesso».Leggi suntusnews24.com