Tvzap.it - “Che tempo che fa”, paura per Fazio che scivola davanti a tutti (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “Cheche fa”,perche– Dopo aver cantato “Strada Facendo” a “Cheche fa”, Claudio Baglioni ha ricevuto l’applauso del pubblico e l’abbraccio del padrone di casa Fabio. Proprio il conduttore tv ha rischiato ad un certo punto una brutta caduta mentre dal pavimento riemergeva la scrivania/acquario da cui lui fa le sue arcinote interviste. Per fortunaha subito recuperato, ma tra il pubblico lac’è stata. – Fabioche stava per cadere: – Claudio nel mentre: AHAHAHAH#CTCF pic.twitter.com/DaYaJ5Tnp1— Claudio Baglioni out of context (@Baglioniooc) January 26, 2025Articolo in aggiornamento +++L'articolo “Cheche fa”,perche) proviene da TvZap.