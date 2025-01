Metropolitanmagazine.it - 27 Gennaio 1945: l’armata rossa libera il campo di sterminio di Auschwitz

Il 27delildidi. Primo Levi assistette con i suoi occhi allazione, e racconta quanto avvenne nel romanzo La tregua, romanzo uscito nel 1963. Nella prime pagine descrive così l’arrivo dei soldati: “La prima pattuglia russa giunse in vista delverso il mezzogiorno del 27. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla: stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Sómogyi, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. Rovesciammo la barella sulla neve corrotta, ché la fossa era ormai piena, ed altra sepoltura non si dava: Charles si tolse il berretto, a salutare i vivi e i morti.” Racconta di come i soldati arrivati nelnon riuscissero a guardare negli occhi i pochi sopravvissuti, quasi provando un senso di vergogna.