Oasport.it - Volley femminile, Conegliano implacabile in Serie A1. Scandicci e Milano rispondono, Egonu e Antropova sugli scudi

Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per la ventesima giornata dellaA1 diha strapazzato Chieri con uno schiacciante 3-0, ha infilato la diciannovesima vittoria consecutiva in campionato e prolunga la propria imbattibilità stagionale. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo non hanno avuto problemi contro le piemontesi e svettano in testa alla classifica generale con nove lunghezze di vantaggio su(un incontro disputato in meno). L’opposto Isabelle Haak (17 punti), la centrale Sarah Fahr (14 punti, 5 muri) e il martello Khalia Lanier (11) sono state le migliori in campo contro il sestetto di Lucille Gicquel (14).ha risposto vincendo a Bergamo per 3-1, dopo aver perso il primo set e dopo una terza frazione infinita (37-35).