Lanazione.it - Violenza sulle donne. Boom di procedimenti. Ma ci sono nuove armi grazie al codice rosso

Leggi su Lanazione.it

È un bollettino di guerra. A Pistoia come altrove. Ma la crescita deiper reati didi genere (femminicidio, delitti sessuali, stalking e maltrattamenti), ben 583 in un anno, dal giugno del 2023 al luglio 2024, con notevole aumento rispetto all’anno precedente in cui ne vennero iscritti 520, ha un significato ben preciso. Che le denuncein aumento, in un fenomeno, quello delladi genere che, specie nel periodo post pandemia, ha vissuto uno degli ostacoli più importanti: il sommerso, la paura e il timore delle vittime di chiedere aiuto, dovendo poi magari affrontare un periodo di convivenza con il proprio aggressore. Ed è in questo senso che lenorme, scaturite dall’applicazione del cosiddetto "rafforzato", hanno segnato un passo avanti nei tempi e nell’efficacia d’intervento degli inquirenti.