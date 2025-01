Vince dell’Arsenal ma Arteta fumava dopo il licenziamento di Lewis-Skelly

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-25 20:19:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Mikel“assolutamente fuming” è fiducioso che l’Arsenal non dovrà fare appello a Myles’s Red Card a Wolves questo pomeriggio mentre pensa che sarà rovesciato.Il terzino adolescente è stato inviato alla fine del primo tempo a Molineux per quello che sembrava un fallo abbastanza innocuo su Matt Doherty sul bordo della scatola dei lupi.L’arbitro Michael Oliver è stato veloce a mostrare un rosso dritto con Var Darren in Inghilterra che non era necessario inviare il funzionario al monitor sul campo.I lupi avevano espulso Joao Gomes con 20 minuti dalla fine e l’Arsenal ne sfruttava appieno, sostituito Riccardo Calafiori sparando a casa l’unico obiettivo quattro minutiha detto a Sky Sports: “È incredibile quello che hanno fatto di nuovo i ragazzi.