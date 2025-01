Pronosticipremium.com - Udinese-Roma LIVE: segui la diretta del match

La 22ª giornata di Serie A prosegue con iltra, che andrà in scena a partire dalle ore 15:00 del 26 gennaio. In palio ci sono tre punti pesanti, con le due squadre separate da un solo punto in classifica. SoloLa.it vi fornirà latestuale del, oltre alle dichiarazioni del pre e del post partita.9 minuti fa26 Gennaio 2025 14:17 14:17Le formazioni ufficialiRanieri sorprende tutte, lanciano dal 1? il nuovo arrivato Rensch. C’è Baldanzi con Pellegrini sulla trequarti, panchina per Soulé e Dybala.(3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol; Touré; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri La nostra formazione per #! DAJEDAJE! #ASpic.