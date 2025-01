Scontro tra auto e moto nel pieno centro abitato 22enne in Ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quello avvenuto nella serata di ieri, ancora unotranel Salento. L’ennesimo incidente sulle nostre strade si è verificato, intorno alle 12 di oggi, neldi Specchia, vicino al Capo di Leuca. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, infatti, una Fiat 500 L e unaKtm sono venuti violentemente a contatto lungo corso Italia. Ad avere la peggio è stato ancora una volta il centauro, undel posto che, dopo l’impatto è sbalzato dalla sella del suo mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto.tra, centauro non in pericolo di vita Sul posto dellotrasono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato, d’urgenza e con codice rosso, il centauro presso l’Panico di Tricase.