Zonawrestling.net - RISULTATI: SAJ Photon Ray 25.01.2025

Leggi su Zonawrestling.net

dello Show andato in scena al Magnete Bristot di Milano:SAJRaySabato 25 Gennaio – MilanoSpencer batte Jordon BreaksTag Team MatchL’Orda (Luca Bjorn & RUST) battono BBB (Mirko Mori & Nico Inverardi)Irene batte Sadie Gibbs*Key Of Heaven MatchGoro batte CrimiASCA Tag Team Titles**El G & The Body (c) battono Freshnas (Fabio Steers & Session Moth Martina)Lupo batte FlamingoSAJ Openweight ChampionshipSebastian De Witt (c) batte Trent Seven e mantiene il Titolo*Assente Lizzy Evo**in Assenza di JJ Gale sono difesi i soli Titoli ASCA; The Body e Martina sostituiscono rispettivamente Gale e Martin Steers