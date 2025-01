Penalizzazione Verstappen, scoppia lo scandalo in F1

Leggi su Sportface.it

Per Maxpotrebbe diventare reale lo spettro della: la Formula 1 vi vive ore concitate ed è in pienoÈ già stato punito, potrebbe esserlo di nuovo. Maxa rischioin Formula 1. È quello che potrebbe succedere a causa delle nuove norme varate dalla Fia sui comportamenti definiti di cattiva condotta.Un inasprimento delle sanzioni che ha già fatto gridare alloi piloti, che si sono detti pronti a contrastare in ogni modo queste regole. Ma cosa dicono le nuove normative varate dalla federazione internazionale? Si parla di cattiva condotta e si specifica che tale definizione va applicata a: “l’uso generale di un linguaggio (scritto o verbale), di gesti e/o segni offensivi, ingiuriosi, grossolani, maleducati o abusivi e che potrebbero ragionevolmente essere considerati o percepiti come grossolani o maleducati o come causa di offesa, umiliazione o inappropriati“; in aggiunta vanno considerate le aggressioni, ma anche “l’istigazione a commettere uno dei suddetti atti“.