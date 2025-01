Inter-news.it - Marinozzi: «Lautaro Martinez? Giudizio frutto di un’anomalia. Una dote!»

Andreaha così parlato nel pre-partita di Lecce-Inter della stagione sin qui disputata da, capitano dei nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – Andreasi è espresso a Sky Sport sull'andamento dell'annata di: «Il bilancio della sua stagione è finora ottimo. Lui sa fare tutto benissimo, il problema è che lo scorso anno aveva segnato con una grande continuità. Quest'anno ha seguito la media che doveva avere, non è andato al di sotto di quest'ultima. L'anomalia è stata quella dello scorso anno, per questo molti tendono a giudicare in una certa maniera la sua stagione. L'Inter è la squadra che dribbla meno, ma Inzaghi ha saputo sopperire a tale mancanza di qualità sulle fasce grazie al lavoro sugli attaccanti. Ovviamente,non ne è esente».