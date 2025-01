Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, Australian Open 2025 in DIRETTA: la finale inizierà con il tradizionale ritardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.38 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.9.37ha lo sguardo determinato e aggressivo, ma è teso anche lui. Vedremo chi saprà gestire meglio la tensione in avvio di match.9.36 Lo sguardo dinel tunnel appare decisamente teso.9.33 Chiaramente la partita nonprima delle 9.45-9.50. L’orario fissato (9.30) è puramente indicativo.9.32 Il rovescio è un colpo formidabile per entrambi: assisteremo a tanti scambi sulla diagonale.9.31 L’azzurro ha qualcosa in più nel gioco di volo rispetto al teutonico, che ha meno armi tattiche nel proprio repertorio.9.30 Il punto di forza diè proprio il servizio.dovrà cercare di arginarlo con la sua risposta.9.27 Rispetto agli2024, tuttavia,è meno incisivo con il servizio.