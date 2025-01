Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 5-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 si salva da 0-30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 In rete il rovescio lungolinea di, che è stato a 2 punti dal set.Seconda di servizio.40-30 Servizio esterno vincente del n.1.30-30 Battuta vincente al centro.15-30 Servizio esterno e schiaffo al volo di diritto per l’italiano.0-30 Si mette male.arriva proprio scarico sulla palla e mette il rovescio lungolinea in rete.Niente prima.0-15 Inizia male. Lungo il diritto in uscita dal servizio.deve assolutamente tenere botta in questa fase. Il tedesco sta producendo il massimo sforzo per ribaltare l’inerzia del match. Il n.1 deve a sua volta alzare l’asticella.4-5 Battuta esterna vincente del n.2.40-15scaglia un diritto centrale sulla riga, in rete il rovescio del tedesco.40-0 Adessosta facendo male da fondo.