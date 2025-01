Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2025 in DIRETTA: Gut-Behrami beffa le azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA11:38 Esce di scena l’austriaca Cornelia Huetter, in partenza la connazionale Stephanie Venier.11:37 Gut mette d’accordo levolando al comando. Gara sensazionale della svizzera, che ferma il crono sull’1:14.91 prenotando il primo successo stagionale.11:36 Ben 26 centesimi di vantaggio per l’elvetica a metà gara. Attenzione a Gut.11:34 Applausi per Sofia Goggia, che si inserisce al secondo posto a soli 11 centesimi da Brignone. Ottima prova della bergamasca, pulita anche nel settore maggiormente tecnico. Tre italiane al comando, ma ora è il momento della svizzera Lara Gut-.11:34 8 centesimi di vantaggio per Sofia dopo i primi due intermedi.11:33 ED INFATTI VOLA AL COMANDO BRIGNONE! Seconda parte da urlo per Federica, che chiude con il tempo di 1:15.