Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: si ricompatta la gara maschile, tre donne in fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DI FONDO DALLE 12.3010:04 E intanto, proprio quando ci troviamo sulla pista olimpica di Lago, frazione di Tesero, c’è il ricongiungimento tra Rolid e Nygaard, Novak e Hoel.10:03 Slind, Alnaes e Laon hanno preso un margine di 21? sulle inseguitrici.10:01 Mancano 15 km alla fine. Ricordiamo che a Cavalese si inizia a salire.10:00 I tre atleti all’inseguimento sono a 20? da Rolid.09:57 Sono Nygaard, Amund Hoel e Novak a cercare di riprendere il leader della.09:55 Sempre in solitudine le tre ragazze intanto. Sembra che possano arrivare fino in fondo, dandosi cambi regolari.09:52 Rolid da solo! Moen si stacca, sapientemente, da qui inizia la corsa contro il tempo per il norvegese.09:50 Attenzione! Si stacca Emile Fleten (NOR) dal gruppo di testa.