Inter-news.it - Lecce-Inter 0-4, il tabellino della partita della 22ª giornata di Serie A

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-4: questo ilvalida per la ventiduesimadiA 2024-2025.A SENSO UNICO – L’vince senza problemi al Via del Mare, con un bel poker che permette di tenere il distacco dal Napoli di tre punti con unain meno. Contro ilsegna subito Davide Frattesi, l’uomo più discusso, su gran giocata di Marcus Thuram. Farebbe anche doppietta, ma gli viene annullato (così come poco prima a Carlos Augusto) per fuorigioco di Thuram. Ma lo 0-2 è nell’aria e lo firma Lautaro Martinez con un potentissimo tiro sotto la traversa. Ripresa di accademia che vede un grande assist di Lautaro Martinez per il gol di Denzel Dumfries, sempre più bomber. Poi si sblocca anche Mehdi Taremi, primo gol inA su rigore procurato da Frattesi (fallo del portiere).