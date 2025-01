Ilrestodelcarlino.it - Guinza, trent’anni nel tunnel. “Così abbiamo sbloccato la regina delle incompiute”

Mercatello (Pesaro e Urbino), 26 gennaio 2025 – Iniziarono lo scavo del foro pilota nell’anno in cui a Berlino cadeva il muro della Guerra Fredda; l’uomo della perestrojka, Mikhail Gorbaciov, comandava ancora a Mosca e alla Casa Bianca s’era appena insediato un nuovo inquilino (George W. Bush senior) dopo il decennio reaganiano. Sulle note di Wind of Change nelle Marche la corsa al Far West dei collegamenti stradali, verso l’Umbria, Roma e il Tirreno, s’era già arenata sui primi muri dell’Appennino: la superstrada 77 a Tolentino (per arrivare a Foligno sarebbero serviti altri), la 76 alla Gola della Rossa (Genga), la Flaminia poco oltre Fossombrone. Millenovecentottantanove, un altro mondo: con 100 miliardivecchie lire e un progetto ereditato dalla Provincia di Pesaro comincia la storia (infinita) del traforo della, il più ardimentoso (e meno fortunato)Marche, quasi sei chilometri a cinquecento metri d’altezza nel ventre di pietra dell’Appennino tra Marche e Umbria – Mercatello sul Metauro di qua e Parnacciano (San Giustino, Perugia) di là –, l’incompiuta per eccellenza dell’incompiuta E78 Fano-Grosseto, la “strada dei due mari” che pure ebbe per padrini, dicono, Napoleone e Fanfani (passa da Arezzo).