Duetti Sanremo 2025 Conti svela la lista | tra gli ospiti Lazza Il Volo Annalisa Toquinho E Topo Gigio

Con l’annuncio definitivo deidurante il Tg1 delle 13:30, Carloesaurisce l’hype pre Festival di. Ora non tocca che aspettare l’11 febbraio, quando si apriranno le porte del Teatro Ariston., nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse, che è anche intervenuto sul regolamento per quel che riguarda la serata del venerdì, una delle più attese dal pubblico a casa negli ultimi anni. Due le novità fondamentali portate dal conduttore toscano riguardo la scelta dei. La prima riguarda la gara, ovvero rendere la serata deiuna competizione a parte, che avrà un proprio vincitore (scelto dal pubblico a casa tramite televoto, sala stampa e radio) ma i cui voti non influiranno su quelli per decidere chi sarà a vincere, l’indomani, il Festival di