Lanazione.it - Del Vecchio vuole un ristorante top in Versilia. Già avviati i contatti per acquistarlo

Forte dei Marmi (Lucca), 26 gennaio 2025 – Sarebbe inarrestabile la voglia di investimento inda parte di Mr Luxottica jr. L’imprenditore Leonardo Maria Del, recentemente salito agli onori della cronaca per aver rilevato i marchi Twiga e Billionaire da Flavio Briatore, sarebbe infatti intenzionato a puntare ancora sulla costa. Ed oltre al celebre beach club di Marina di Pietrasanta con le maxi giraffe e gli arredi afro che sarà da lui rilanciato nel 2025 (nel 2024 Dela firmato la trasformazione del Franco Mare in Vesta Mare) intenderebbe acquistare undi alto target a Forte dei Marmi. Bocche cucite suiche sarebbero già bencon un progetto alla mano che parrebbe definito. L’interesse per il settore food per il govane rampollo è ben conosciuto: e proprio nei giorni scorsi a Milano Marco Talarico, l’ad di Lmdv Capital il veicolo d’investimento di Del, sarebbe andato dal notaio per costituire la nuova Lmdv Hospitality Group, apripista per esercitare in proprio o mediante affitto d’azienda le attività di bar e, la produzione e la distribuzione di cibi caldi o refrigerati, il commercio al dettaglio o all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche e anche svolgere “eventi didattici, formativi e editoriali inerenti lo scopo sociale”.