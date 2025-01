Sport.quotidiano.net - Basket, la Vuelle strappa la vittoria contro Nardò

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pesaro, 26 gennaio 2025 – Pesaro vince ma non stravince (84 a 70). Anzi una gara spigolosa quella che hanno portato a casa i ragazzi di Leka. Che erano partiti ballando il rock and roll. La sindrome degli Harlem che ha contagiato la formazione padrone di casa pensando, affrontando la penultima in classifica, che tutto potesse essere facile: schiacciate al volo, passaggi dietro la schiena. Insomma un po' di numeri. Tutto bene solamente nei primi dieci minuti, ma nel secondo quarto quando le medie al tiro si sono abbassate la squadra pugliese ha rosicchiato tutto il vantaggio che aveva Pesaro (6-8 punti) passando prima in vantaggio e poi raggiungendo anche le dieci lunghezze di distacco dalla Carpegna Prosciutto. In una giornata in cui Ahmad ha steccato nel tiro dalla distanza chiudendo con 1 su 7 la formazione padrone di casa non ha avuto alternative e nello stesso tempo sul fronte opposto ala-grande Stewart stava facendo l'inferno dal perimetro.