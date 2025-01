Ilgiorno.it - Barche d’epoca e restauro. I grandi esperti a Ville Ponti

La città giardino capitale delle imbarcazioni. Appassionati da tutt’Italia sono arrivati a Varese, nella provincia dei sette laghi, per “Tra Legno e Acqua”, il più importante convegno a livello nazionale dedicato al, la conservazione e la valorizzazione delle imbarcazioni storiche ed in generale alla costruzione navale tradizionale. È un’edizione importante quella che si è svolta ieri, sabato 25 gennaio: l’iniziativa ha festeggiato i suoi primi dieci anni, e per celebrare il traguardo è stata scelta una location d’eccezione, le. Nella dimora di Biumo tanti addetti ai lavori e non, come ha sottolineato con orgoglio Paolo Sivelli, presidente della Fondazione Officine dell’Acqua che organizza l’evento. "È diventato l’appuntamento che raduna tutti gli appassionati e i professionisti del settore che si occupano di imbarcazionie di valore storico del rapporto tra l’uomo e l’acqua".