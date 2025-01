Lortica.it - Una idea di salute: kefir e olio extra vergine di oliva

Leggi su Lortica.it

Ile’ un alimento probiotico con lattobacilli. Più volte ho scritto e ho prodotto un video per illustrare le modalità della sua produzione e i suoi effetti salutari nel microbiota intestinale.Da alcune settimane ho verificato gli effetti ancora più efficaci delse unito addibiologico con una buona dose di polifenoli.L’die’ un sistema nutrizionale la cui formula e’ stata creata dalla natura.L’dibiologico contiene 280 molecole, nutrienti diversi tra loro. Considerare l’solo come un condimento e’ riduttivo rispetto alla sua potenzialità nutrizionale.E’ composto per il 96% da acidi grassi con dominanza acido oleico, ma la sua identità nutrizionale sta nel 4% della sua composizione.