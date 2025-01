Oasport.it - Tommaso Giacomel non si accontenta: “Se non avessi sbagliato, avrei vinto con margine”

Leggi su Oasport.it

sembra aver dato una sterzata decisa alla sua carriera: il classe 2000 nativo di Vipiteno ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo la settimana scorsa nella mass start a Ruhpolding e ha sfiorato la vittoria nella sprint di ieri ad Anterselva, arrivando terzo nonostante due errori.Ai microfoni della FISI l’azzurro comunque non si èto per la sua prestazione: “Se noncone quindi un po’ di rabbia ce l’avevo all’arrivo, ma salire sul podio con due errori non è cosa per tutti, quindi sono contento. Il successo di Ruhpolding è stato un grande sollievo per me, ora le cose mi riescono un po’ più facili”.“Oggi (ieri, ndr) ero nervoso perchè sentivo che il pubblico si aspettava molto da me: c’è un’atmosfera incredibile qui ad Anterselva e avevo materiali meravigliosi.