Oasport.it - SORELLE D’ITALIA! Brignone e Goggia, doppietta epica nella discesa di Garmisch: distacco di 1 centesimo!

Leggi su Oasport.it

Risplende l’azzurro ain un’altra giornataper lo sci alpino italiano. Federicae Sofiarealizzano una memorabilelibera sulla Kandahar, con le due azzurre protagoniste di una gara superlativa e che le ha viste separate per un solo. Un uno-due azzurro che mancava in Coppa del Mondo dal febbraio dello scorso anno, quando sempre in, ma a Crans Montana vinse Marta Bassino davanti a.Per ritrovare, invece, unaconprima eseconda bisogna tornare addirittura al febbraio 2020 e al superG in Russia a Rosa Khutor con la valdostana a precedere la bergamasca. Le due grandi campionesse azzurre erano già state separate da un soloin passato, nel superG di St.Moritz nel 2019, ma in quella occasione fua vincere davanti a