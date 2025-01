Oasport.it - Snowboard, Maurizio Bormolini batte Prommegger nello scontro diretto e vince il PGS di Rogla! Podio anche per March!

Italia mostruosa nella Coppa del Mondo dialpino al maschile. Podi a ripetizione per il Bel Paese nel massimo circuito internazionale e si sogna in grande: la sfera di cristallo infatti, al momento, è nelle mani diche si è imposto oggi nel PGS diin Slovenia.Spettacolare prova del lombardo che si va a prendere il terzo trionfo stagionale dopo quelli centrati a Mylin e Scuol. Nell’ultimo attosi è imposto sul tedesco Elias Huber per soli tre centesimi.Da sottolinearela situazione in chiave classifica: l’azzurro è riuscito infatti are agli ottavi di finale l’ex leader della classifica Andreas, guadagnando diversi punti sull’austriaco e scappando nella graduatoria combinata. Punti aggiuntinella classifica di PGS chegià guidava.