Seconda Categoria / La capolista Cingolana SF conferma la legge dello "Spivach": 2-1 al Fabiani Matelica

Pietrani e Faris consegnano l’ottava vittoria stagionale in casa: nessuno ha fatto meglio. Brivido finale con il gol di Vrioni a 93?CINGOLI, 25 gennaio 2025 – LaSF siinvincibile in casa e mantiene la testa della classifica. Nella 17^ giornata del girone F dii ragazzi di Giovagnetti, infatti, hanno vinto 2-1 contro ilgrazie ai gol di Pietrani e Faris nel primo tempo. Gli ospiti hanno segnato solo nel finale con Vrioni in pieno recupero del secondo tempo. Con l’ottava vittoria su 9 in casa, i biancorossi restano a +1 dal Sarnano secondo.Primo tempo LaSF parte subito in attacco, trovando la rete del vantaggio. Il protagonista dei primi minuti è Faris: prima, al 2’, arriva davanti alla porta dopo una serie di dribbling ma viene anticipato dalla difesa ospite; poi, due minuti dopo, anzi di tirare sulla sinistra al limite dell’area piccola, cerca il passaggio a Santamarianova a un passo dalla porta, Nicastro è attento e anticipa il 4 locale respingendo la palla.