Primavera 1 Nerazzurri col Genoa Chance per la vetta

Tre punti per riprendersi, momentaneamente, ladella classifica. Oggi, ore 13, al Konami Center la “baby Inter“ di Zanchetta ospita il- apparso in calo in questo inizio di 2025 (4 punti in altrettante gare) - nell’anticipo della ventiduesima giornata di1. I, reduci dal poker rifilato al Verona e in generale da un periodo molto positivo fatto di tre vittorie consecutive, con un ulteriore successo odierno passerebbero due notti al primo posto in attesa dei risultati di Roma e Fiorentina, entrambe in campo lunedì pomeriggio contro Lazio e Bologna. Le altre lombarde invece, Atalanta, Monza, Cremonese e Milan (le ultime due una contro l’altra), scenderanno in campo domani alle 11.A.S.