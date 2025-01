Lapresse.it - Meloni: “Santanchè? Rinvio a giudizio non è motivo di dimissioni”

La presidente del Consiglio, Giorgia, parla da Gedda, in Arabia Saudita, prima della sua visita alla Nave Scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare. Ildella ministra Daniela, la scarcerazione del generale libico Almasri, l’Ops di Mps su Mediobanca tra i temi trattati. Ecco cosa ha detto la premier. Su: “Nessun braccio di ferro,no”“Sono contenta di rispondere a questa domanda, viste anche le tante ricostruzioni. Sgomberiamo il campo, non c’è nessun braccio di ferro, non c’è preoccupazione, non c’è un imbarazzo che addirittura mi porterebbe a non presentarmi in Cdm, a spostare la data della mia visita in Arabia saudita per non incontrare il ministro. C’è una riflessione che deve tenere conto del quadro generale, in un clima assolutamente sereno.