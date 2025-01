Ilfattoquotidiano.it - Litiga con la famiglia, si alza e se ne va portando con se la torta: “Umiliata, nessuno voleva festeggiare la mia bella notizia”. La storia su Reddit diventa virale

Una mancanza di tatto da parte dellache l’ha spinta a una sorta di “dolce” vendetta. Suuna donna ha raccontato di aver lasciato un pranzo dicon se lache aveva comprato percon i propri cari quella che pensava potesse essere una grandiosanon solo per sé ma anche per tutti loro.La 27enne di recente, come riporta People, ha tagliato il traguardo del suo primo anno di sobrietà: un risultato che l’ha giustamente inorgoglita molto. Le reazioni dei familiari, però, l’hanno delusa in quanto molto più tiepide del previsto: “Speravo che qualcuno dicesse di essere orgoglioso di me”. Grandi brindisi, invece, quando suo cognato e la sorella hanno annunciato che la figlia era entrata in uno speciale programma di ginnastica. A quel punto il resto dellaha pensato bene dire i calici e passarsi l’un l’altro le bottiglie di vino.