Anteprima24.it - Legge speciale Pietrelcina, Matera propone emendamento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiProrogare gli effetti della cosiddettarinnovando per ulteriori sette anni, di conseguenza, le annesse dotazioni finanziarie. E’ questa la sostanza di una proposta diche il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico, ha presentato al decreto Milleproroghe – prossimo ad essere discusso in Senato – e che, ora, come da iter, dovrà superare lo scoglio dell’ammissibilità. La proposta del Senatore, come anticipato, prevede “al fine del mantenimento di elevati standard qualitativi per l’accoglienza dei visitatori e per la gestione dei servizi connessi”, di prorogare per ulteriori sette anni il decreto32/2019, denominato “Sblocca cantieri”, che già aveva rifinanziato l’originaria14 Marzo 2001, numero 80. Una soluzione che, viene esposto nel testo della proposta d’, consentirebbe al Comune in questione “di proseguire nella gestione adeguata delle attività turistico-religiose e nella promozione del territorio”.