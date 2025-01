Pronosticipremium.com - Juric crolla, il Newcastle cala il tris: Southampton sempre più ultimo

La 23° giornata di Premier League ha preso il via oggi 25 gennaio, regalandoci come al solito grande spettacolo. Ed anche nel campionato inglese c’è un pizzico di Roma, con volti vecchi e nuovi dell’ambiente giallorosso. Uno di questi è Ivan, che ha militato tra le fila capitoline da settembre a novembre e che è diventato il tecnico del. L’obiettivo di risollevare la barca sembra però essere lontano dalla sua riuscita, con i Saints che anche nel pomeriggio odierno hanno perso, questa volta per 3-1 in casa contro il.La partenza sembra sorridere al coach di Spalato, con Bednarek che porta in vantaggio i biancorossi al 10?. Tra il 26? ed il 30?, però, si scatena l’ira di Isak, abile prima a pareggiare i conti con un perfetto rigore e poi a trafiggere McCarthy. Nella ripresa il copione non cambia, con i Magpies che trovano anche la gioia dell’1-3 con l’ex Milan Tonali.