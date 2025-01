Ilfattoquotidiano.it - Joey Barton a processo per le botte alla moglie: il curriculum di violenza dell’ex calciatore che sui social denigra le donne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a Londra perdomestica: l’ennesima pagina di cronaca giudiziaria di un bad boy del calcio inglese.è un ex centrocampista che ha indossato le maglie di Manchester City, Newcastle, QPR, Rangers, Burnley e Marsiglia. Ha giocato una partita in Nazionale, il 2 febbraio 1987: un’amichevole contro la Spagna. Chiusa la carriera all’età di 36 anni – oggi viaggia verso i 43 – ha guidato Fleetwood Town e Bristol Rovers in League One. Dal 26 ottobre 2023 è senza squadra. Ha sfruttato il tempo libero intensificando la sua attività suie segnalandosi per le posizioni aggressive: nei confronti delle, comprese le conduttrici televisive (“non capiscono nulla di calcio”) e dell’attuale governo laburista, dove non si limita a criticare le politiche di Keir Starmer, ma lancia anche sondaggi.