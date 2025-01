Sport.quotidiano.net - Il Brescia vuole tornare a vincere ma il Catanzaro è un osso duro

Il “Rigamonti” si appresta ad ospitare una gara particolare come quella tra. Entrambe le contendenti sono specialiste in pareggi e mister Bisoli, dal suo arrivo sulla panchina biancazzurra, ha colto per sei volte consecutive il segno “x”. Nonostante queste premesse, le due squadre sono decise aquesta sfida, i giallorossi per consolidare la loro posizione in zona play off, i biancazzurri per ritrovare in un sol colpo slancio e fiducia, da una parte, e, dall’altra, allontanarsi dalle insidie dei play out ea guardare agli spareggi-promozione. Un altro elemento comune di quest’immediata vigilia riguarda i problemi di formazione con i quali i due tecnici devono fare i conti. Sul fronte calabrese, mister Caserta, che dovrà rinunciare all’ex gardesano Campagnon, deve esaminare con la massima attenzione le condizioni degli acciaccati Brignola, Pompetti e Situm (che nei giorni scorsi in allenamento ha subito un colpo in un contrasto con capitan Iemmello).