Gianni Morandi a Domenica In

Bel colpo di Mara Venier, che per la puntata di domani diIn si è assicurata la partecipazione di un pezzo da 90 della musica e dello spettacolo italiano. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi in anteprima che in studio ci sarà.Il fresco 80enne cantante di Monghidoro (ha fatto cifra tonda lo scorso 11 dicembre) andrà dalla Venier in una, di fatto, delle rare ospitate in TV.è un volto noto e presente sul piccolo schermo, ma non è solito concedersi a semplici chiamate e interviste; spesso è invece protagonista e sempre in prima serata, come successo di recente allo speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio e, prima ancora, a Cena di Natale con Antonella Clerici.Si è però concesso aIn, che potrà finalmente contare su un nome di peso e soprattutto insolito per la trasmissione del pomeriggio festivo di Rai 1.