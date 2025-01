Ilnapolista.it - Egonu: «A Parigi, prima della partita con l’Olanda, ho avuto un attacco di panico»

Paolaha rilasciato un’intervista a Sportweek. Dopo l’oro in Nations League e l’oro ai Giochi di, è diventata la miglior pallavolista del mondo anche per Volleyball World.Leggi anche:miglior giocatrice delle Olimpiadi: «Ancora non mi sto rendendo conto»: «Velasco mi ha tolto tanta responsabilit໫Devo imparare a mettermi come priorità», ci avevi detto tempo fa. Hai studiato?«Ci ho lavorato. Da due anni una psicologa mi aiuta a gestire i piccoli fallimenti: non è importante quante volte cadi, ma quante riesci a rialzarti».Il ricordo più bello dei Giochi di?«Abbracciare alla fine Monica (De Gennaro), fare l’ultimo sospiro “ce l’abbiamo fatta”. E poi tutte le emozioni che riaffiorano, i pensieri che corrono a quello che è successo l’estate(quando dopo tanta panchina all’Europeo, le altre partono per il preolimpico e lei no, ndr), alle altre due Olimpiadi dalle quali si tornava a casa senza essere riuscite a dimostrare cosa eravamo in grado di fare».